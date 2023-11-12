3 منظّمات أممية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف هجمات إسرائيل على مستشفيات غزة

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان مشترك، اليوم "الأحد"، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة.
وقال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث: "يتملّكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفيات: الشفاء، والرنتيسي للأطفال - النصر، والقدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة؛ ما أسفر عن سقوط الكثيرين، منهم أطفال"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ولفتوا إلى أن التقارير تفيد بأن أطفال الخداج "المبتسرين" وحديثي الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة، يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء.
وبيّنوا أن الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة، تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات.
وأوضحوا أن منظومة الرعاية الصحية في القطاع تعرّضت لـ"137" هجومًا على الأقلّ في آخر "36" يومًا.