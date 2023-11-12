3 منظّمات أممية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف هجمات إسرائيل على مستشفيات غزة

وقال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث: "يتملّكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفيات: الشفاء، والرنتيسي للأطفال - النصر، والقدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة؛ ما أسفر عن سقوط الكثيرين، منهم أطفال"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".