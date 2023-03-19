حمى الاحتجاجات تنتقل للعسكريين .. و"نتنياهو" يدعو رئيس الأركان لمنع العصيان في الجيش

أعلن عشرات الطيارين الحربيين الإسرائيليين، ومُشغلي طائرات من دون طيار، اليوم (الأحد)، أنهم لن يمثلوا في خدمة الاحتياط خلال الأسبوعين المقبلين كي يتمكنوا من المشاركة في المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، في مؤشر على اتساع نطاق الدعوات للمشاركة في الاحتجاجات.