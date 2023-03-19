حمى الاحتجاجات تنتقل للعسكريين .. و"نتنياهو" يدعو رئيس الأركان لمنع العصيان في الجيش

أعلن عشرات الطيارين الحربيين الإسرائيليين، ومُشغلي طائرات من دون طيار، اليوم (الأحد)، أنهم لن يمثلوا في خدمة الاحتياط خلال الأسبوعين المقبلين كي يتمكنوا من المشاركة في المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، في مؤشر على اتساع نطاق الدعوات للمشاركة في الاحتجاجات.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو: "أتوقع من رئيس الأركان منع العصيان في الجيش".
وأضاف "نتنياهو" في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "إن البعض يطالب بإغلاق الطرق والعصيان وسفك الدماء في الشوارع وإلحاق الأذى بالشخصيات العامة، ولن نقبل بذلك ولن نقبل بالفوضى والعنف من أي جانب"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ودعا المفتش العام للشرطة بفرض القانون ومنع العنف وسد الطرق، وتمكين المواطنين من الروتين اليومي.
من جهتها، ذكرت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، أن ثمة توجسًا في هيئة الأركان بسبب التطورات القريبة أن لا يطال العصيان جنود الاحتياط وحسب وإنما يمتد إلى صفوف ضباط وجنود في الخدمة النظامية والدائمة.