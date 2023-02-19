"بشكل عاجل".. "أطباء بلا حدود" تدعو لزيادة المساعدات إلى شمال غرب سوريا

دعت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم (الأحد)، إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا بشكل عاجل.
وقالت المنظمة في بيان: "ندعو إلى زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل؛ لكونها حاليًا لا تنسجم حتى مع حجم ما كانت عليه قبل وقوع الزلزال"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضحت أنه في الأيام العشرة التي أعقبت الزلزال، كان عدد الشاحنات التي عبرت إلى شمال غرب سوريا أقل من معدلها الأسبوعي في العام 2022.
ودخلت اليوم 14 شاحنة لـ"أطباء بلا حدود" محملة بـ1269 خيمة ومستلزمات لمواجهة البرد لنازحين وعائلات شرّدها الزلزال، عبر معبر الحمام في منطقة عفرين، الذي بدأ العمل به في عام 2018.