"بشكل عاجل".. "أطباء بلا حدود" تدعو لزيادة المساعدات إلى شمال غرب سوريا

وقالت المنظمة في بيان: "ندعو إلى زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل؛ لكونها حاليًا لا تنسجم حتى مع حجم ما كانت عليه قبل وقوع الزلزال"، وفقًا لـ"فرانس برس".