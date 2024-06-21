لا قيمة لـ"هدنة إسرائيل التكتيكية".. بيان أممي يرصد "طبيعة الأوضاع في غزة"!

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية المحتلة ريتشارد بيبركورن، اليوم الجمعة، أن "الهدنة التكتيكية" اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة "لم يكن لها أي تأثير" على وصول المساعدات الإنسانية، محذراً في الوقت نفسه من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية.