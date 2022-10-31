بينهم روس وأمريكيون.. الكشف عن جنسيات الضحايا الأجانب بواقعة التدافع بسيئول

كشف المقر المركزي لوكالة تدابير مكافحة الكوارث والأمن بكوريا الجنوبية اليوم، عن حصيلة وجنسيات الأجانب القتلى في حادث التدافع بحي إيتايوان ليلة السبت الماضي وسط سيئول.
ووفق الوكالة؛ فإن الأجانب المتوفين البالغ عددهم 26، هم: (5 إيرانيين، و4 صينيين، و4 روس، وأمريكيان، ويابانيان، وشخص واحد من كل من فرنسا وأستراليا والنرويج والنمسا وفيتنام وتايلاند وكازاخستان وأوزباكستان وسريلانكا).
وبلغت حصيلة قتلى الحادث 154 شخصًا؛ بينما انخفض عدد المصابين بحالة خطيرة إلى 33 شخصًا، وارتفع عدد المصابين بإصابات خفيفة إلى 116 شخصًا.
وبحسب "روسيا اليوم" تم التأكد من هويات المتوفين البالغ عددهم 153 باستثناء شخص واحد؛ حيث تستمر عملية التأكد من هويته.
وتُجري الشرطة التحقيق في معرفة ملابسات الحادث، وبدأت التحقيق في 6 حالات نشر معلومات مزيفة عبر الإنترنت، وطلبت حذف 63 حالة من منشورات على الإنترنت وإغلاق حسابات أصحابها.