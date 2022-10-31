بينهم روس وأمريكيون.. الكشف عن جنسيات الضحايا الأجانب بواقعة التدافع بسيئول

ووفق الوكالة؛ فإن الأجانب المتوفين البالغ عددهم 26، هم: (5 إيرانيين، و4 صينيين، و4 روس، وأمريكيان، ويابانيان، وشخص واحد من كل من فرنسا وأستراليا والنرويج والنمسا وفيتنام وتايلاند وكازاخستان وأوزباكستان وسريلانكا).