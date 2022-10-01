العراق.. آلاف المتظاهرين يتجمعون في شوارع بغداد إحياءً للذكرى الثالثة لانطلاق احتجاجات 2019

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر 2019 في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في الجنوب الفقير الذي تقطنه أغلبية شيعية. واستمرت عدة أشهر في البلد الغني بالنفط، واعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير، مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية.