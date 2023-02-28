رسميًّا.. بوتين يُوقِّع على مشروع قانون يعلق العمل بمعاهدة "نيو ستارت" النووية

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء على مشروع قانون يُعلِّق رسميًّا آخر معاهدة أسلحة نووية متبقية مع الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر مع واشنطن بشأن تحرك موسكو في أوكرانيا، وفقًا لـ"العربية نت".