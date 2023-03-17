مصادقة تركية لضم فنلندا لـ"الناتو".. وأردوغان": على السويد تسليم المطلوبين!

ووقّعت فنلندا والسويد وتركيا اتفاقًا ثلاثيًا في قمة للناتو عقدت في مدريد في يونيو، وقد عبّرت تركيا عن استيائها مرات عدة؛ بسبب ما تعتبره فشل السويد في الوفاء بالتزاماتها، بينما أشارت إلى أنها مرتاحة للتقدم الذي أحرزته فنلندا.