حاكم مقاطعة كورسك الروسية يعلن الإجلاء الإلزامي لسكان قرية "غلوشكوفو"

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، الإجلاء الإلزامي لسكان قرية غلوشكوفو في منطقة غلوشكوفسك في المقاطعة.
وفي التفاصيل، كتب "سميرنوف" في قناته على "تلغرام": "قرر مقر العمليات الإقليمي الإجلاء الإلزامي لسكان قرية غلوشكوفو".
وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يتقدم في منطقة كورسك الروسية حيث شن هجوماً مباغتاً الأسبوع الماضي.
وقال زيلينسكي: "في منطقة كورسك نحقق مزيداً من التقدم. من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في نفس الفترة.. هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن"، وفقاً للعربية نت.
ومن جهته، أكّد الجيش الروسي الأربعاء أنه صدّ هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى الدخول أعمق في منطقة كورسك، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمسيرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية" وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة .
وأكد مسؤول عسكري روسي، الأربعاء، أن الوضع في مقاطعة كورسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، مشيراً إلى استكمال القوات حصار القوات الأوكرانية التي تسللت إلى الأراضي الروسية.
وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية في القوات المسلحة الروسية، قائد قوات "أخمات" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، لوكالة "تاس": "الوضع تحت السيطرة، نستكمل حصار القوات والمعدات التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك. نبدأ في سد الثغرات" .
وأشار "الدينوف" إلى أن القوات الروسية تعمل على تدمير القوات الأوكرانية منذ اللحظة الأولى، مضيفاً: "في الوقت الحالي، يتكبد العدو خسائر فادحة جداً سواء في المعدات أو القوى البشرية".
وقال الجنرال الروسي إن القوات الأوكرانية فقدت الرغبة في التقدم على محور كورسك، مضيفاً "إن (العدو) يبدأ في الاختباء كي لا نقضي عليه"، مشير إلى أن القوات الروسية ستتحول إلى الهجوم قريباً من أجل القضاء نهائياً على ما تبقى من القوات الأوكرانية.
وأكد "الدينوف" أن القوات الأوكرانية التي دخلت مقاطعة كورسك كانت تهدف للسيطرة على محطة كورسك للطاقة النووية بحلول 11 أغسطس، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ مهمتها .
وقال: "حصلنا على وثائق هامة، الخطط الكاملة للعملية، القوات والمخطط، كانوا يخططون للاستيلاء على محطة الطاقة النووية في كورتشاتوف بتاريخ 11 أغسطس واليوم أصبحنا في الـ14 منه"، مشيراً إلى تدمير قسم كبير من معدات الجيش الأوكراني.
وأضاف: "وحدات وزارة الدفاع الروسية موجودة في مدينة سودجا، قوات العدو موجودة حول وفي بعض أجزاء المدينة. المعارك تدور كل يوم، العدو لا يستطيع القول أنه يسيطر على سودجا بالكامل، لأنه عملياً لا يسيطر عليها".
وكان حوالي ألف جندي أوكراني قد اقتحموا الحدود الروسية في الساعات الأولى من صباح السادس من أغسطس بالدبابات والمركبات المدرعة .
ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، إن التوغل العسكري الأوكراني في روسيا "خلق معضلة حقيقية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً أن مسؤولي بلاده على اتصال دائم بالأوكرانيين بشأن هذه الخطوة.
وقال بايدن إنه جرى إطلاعه كل أربع إلى خمس ساعات على تحركات أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.
وقدمت الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا لأغراض دفاعية إلى حد كبير إذ تحاول كييف صد الروس منذ فبراير 2022.
وفي مايو الماضي، سمح بايدن لكييف بإطلاق أسلحة أمريكية على أهداف عسكرية داخل روسيا تدعم هجوما ضد مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.