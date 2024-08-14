حاكم مقاطعة كورسك الروسية يعلن الإجلاء الإلزامي لسكان قرية "غلوشكوفو"

وقال الجنرال الروسي إن القوات الأوكرانية فقدت الرغبة في التقدم على محور كورسك، مضيفاً "إن (العدو) يبدأ في الاختباء كي لا نقضي عليه"، مشير إلى أن القوات الروسية ستتحول إلى الهجوم قريباً من أجل القضاء نهائياً على ما تبقى من القوات الأوكرانية.