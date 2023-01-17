ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20

وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحثُّ المسؤولون سكانَ كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه؛ إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبًا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.