روسيا تقول إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بمسيّرات على سفنها في البحر الأسود وأسقطت مسيّرة في أجواء موسكو

وأضاف البيان، الذي نشر على تلغرام، أن "الطائرة المسيّرة بعد تعرُّضها لسلاح قوة الدفاع الجوي غيّرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبرسنينسكايا في موسكو".