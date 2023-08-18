روسيا تقول إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بمسيّرات على سفنها في البحر الأسود وأسقطت مسيّرة في أجواء موسكو

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيّرة أوكرانية اخترقت أجواء موسكو، الجمعة، وفق ما أفاد به مسؤولون روس، في أحدث هجومٍ جوي يستهدف العاصمة الروسية.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنها أحبطت هجوماً أوكرانيا بمسيّرات بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود، في أحدث هجومٍ على أسطولها في الممر المائي المضطرب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن أوكرانيا شنّت هجوماً قرابة الساعة الرابعة صباحا (01:00 ت غ) "باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف في موسكو ومنطقة موسكو".
وأضاف البيان، الذي نشر على تلغرام، أن "الطائرة المسيّرة بعد تعرُّضها لسلاح قوة الدفاع الجوي غيّرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبرسنينسكايا في موسكو".
من جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام، إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، مشيراً إلى أن التقارير الأولية أفادت بعدم وقوع إصابات.
وأضاف "سقط حطام الطائرة المسيّرة في منطقة مركز المعارض (اكسبو سنتر)، دون أن يتسبّب ذلك في أضرار كبيرة للمبنى".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنها أحبطت هجوماً أوكرانيا بمسيّرات بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود، في أحدث هجوم على أسطولها في الممر المائي المضطرب.
وقالت الوزارة، في بيان، "اليوم عند الساعة 22:55 (19:55 ت غ)، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود بزورقٍ بحري مسيّر".
وأضافت، أن "السفن كانت تؤدي مهامّ مراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود على بُعد 237 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول".
وتضم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي.
وذكرت الوزارة أن سفينتَي الدورية بيتليفيا وفاسيلي بايكوف دمّرتا الزورق المسيّر قبل أن يصل إلى هدفه.