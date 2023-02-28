مُدّعي عام لبنان يطالب قاضية التحقيق في معاملات البنوك بوقف عملها مؤقتًا

طالب المدعي العام اللبناني غسان عويدات، اليوم (الثلاثاء)، قاضية التحقيق في المعاملات المالية للمصارف التجارية في لبنان غادة عون، بوقف عملها مؤقتًا، بعد أسبوع من تحرّك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعرقلة مسار التحقيقات.