مُدّعي عام لبنان يطالب قاضية التحقيق في معاملات البنوك بوقف عملها مؤقتًا

طالب المدعي العام اللبناني غسان عويدات، اليوم (الثلاثاء)، قاضية التحقيق في المعاملات المالية للمصارف التجارية في لبنان غادة عون، بوقف عملها مؤقتًا، بعد أسبوع من تحرّك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعرقلة مسار التحقيقات.
وبعث "عويدات" برسالة إلى "عون" اطّلعت عليها "رويترز"؛ حيث طلب منها "وقف إجراءاتكم التحقيقية والاستقصائية مؤقتًا إلى حين البتّ في القضايا المثارة بحقكم".
وتجري القاضية غادة عون تحقيقًا بشأن القطاع المصرفي منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
وكان "ميقاتي" قد طلب من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن يأمر قوات الأمن باتخاذ تدابير تنفيذية؛ لوقف تجاوز حد السلطة من قبل القاضية غادة عون.