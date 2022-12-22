تنديد فلسطيني باغتيال الاحتلال الإسرائيلي للاعب كرة قدم في نابلس

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للاعب أحمد دراغمة 23 عامًا اليوم، خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بإدانة جريمة اغتيال اللاعب "دراغمة"، ومعاقبة الجناة وتسليمهم للعدالة.
من جهته، قال أمين سر اتحاد كرة القدم الفلسطيني مصطفى صيام، إنه بعد أيام من نهاية كأس العالم، يغتال الاحتلال الإسرائيلي أحلامًا، ويُنهي مسيرة هداف من هدافي دوري المحترفين الفلسطيني؛ وهو اللاعب الشهيد أحمد دراغمة، الذي أحرز ستة أهداف في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث أنهت رصاصة من جندي إسرائيلي حياته.
وطالَبَ "صيام"، كل المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية بإدانة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية.