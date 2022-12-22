تنديد فلسطيني باغتيال الاحتلال الإسرائيلي للاعب كرة قدم في نابلس

من جهته، قال أمين سر اتحاد كرة القدم الفلسطيني مصطفى صيام، إنه بعد أيام من نهاية كأس العالم، يغتال الاحتلال الإسرائيلي أحلامًا، ويُنهي مسيرة هداف من هدافي دوري المحترفين الفلسطيني؛ وهو اللاعب الشهيد أحمد دراغمة، الذي أحرز ستة أهداف في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث أنهت رصاصة من جندي إسرائيلي حياته.