كندا تفرض عقوبات على 38 فردًا و16 كيانًا روسيًّا بتهمة نشر "معلومات مضللة"

وقال "ستيبانوف": "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن أي ما يسمى بالعقوبات والتدابير التقييدية التي لا تمرُّ بموافقة مجلس الأمن الدولي غير قانونية من حيث المبدأ. الجميع يعرف ذلك جيدًا، ولكن في الغرب نسوا القانون الدولي".