قوة "إيكواس" تعلن أنها جاهزة للتدخل في النيجر عندما "تتلقى أمراً بذلك"

قال عبدالفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في اليوم الثاني والأخير من اجتماع احتضنته العاصمة الغانية أكرا، إن قوة إيكواس "مستعدة للتدخل" في النيجر عندما "تتلقى أمراً بذلك".
وبحث قادة جيوش إيكواس التنسيق بشأن نشر قوة احتياط في النيجر "لإعادة النظام الدستوري" بعد الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الإفريقي رغم تفضيلهم الخيار الدبلوماسي الذي لا يزال مطروحاً.
وباتت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "مستعدة للتدخل" في النيجر بمجرد أن "تتلقى أمراً بذلك"، حسبما أعلن عبدالفتاح موسى؛ مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن للمجموعة.
وقال هذا المسؤول إثر اجتماع لرؤساء أركان جيوش إيكواس الذي احتضنته على مدار يومين العاصمة الغانية أكرا: "نحن مستعدون للتدخل بمجرد تلقي أمر بذلك. كما تمّ تحديد يوم التدخل".