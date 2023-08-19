قوة "إيكواس" تعلن أنها جاهزة للتدخل في النيجر عندما "تتلقى أمراً بذلك"

قال عبدالفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في اليوم الثاني والأخير من اجتماع احتضنته العاصمة الغانية أكرا، إن قوة إيكواس "مستعدة للتدخل" في النيجر عندما "تتلقى أمراً بذلك".