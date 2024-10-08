"التعاون الإسلامي" ترصد 2352 جريمة للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال أسبوع

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي 2352 جريمة، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين ضد الفلسطينيين، خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري.
وبحسب التقرير الأسبوعي، اقترفت قوات الاحتلال 30 مجزرة، أسفرت عن مقتل 294 فلسطينيًا وإصابة 973 آخرين في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال النازحين في مدرسة مسقط في حي التفاح، ومعهد الأمل للأيتام في حي الرمال، ومركزًا لتأهيل المعاقين في مخيم جباليا، إضافة إلى مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح، ومسجد شهداء الأقصى.
في الضفة الغربية والقدس المحتلة، شهد الأسبوع سقوط 22 شهيدًا وإصابة 40 جريحًا، كما اعتقلت قوات الاحتلال 227 فلسطينيًا. كما نفذت غارة على مقهى في طولكرم أدت إلى مقتل 18 فلسطينيًا، بينهم عائلة كاملة. ودمرت آليات الاحتلال شوارع وبنى تحتية في مخيمي نور شمس وطولكرم، واعتدت على الأطقم الطبية.
وفي إطار الانتهاكات بحق المنازل والممتلكات، هدمت إسرائيل منزلين في عين الديوك، وأخطرت أصحاب 7 منازل أخرى بالهدم، كما هدمت 7 منشآت تجارية في حي شعفاط في القدس، و3 حظائر زراعية في بيت جالا ببيت لحم.
فيما يتعلق بدور العبادة، منعت قوات الاحتلال رفع أذان صلاة الجمعة في مآذن الحرم الإبراهيمي في الخليل، وأعاقت وصول المصلين، مما اضطرهم للصلاة في ساحاته. كما منعت رفع أذان الفجر لمدة 24 يومًا متتالية، وهدمت كنيسة خشبية في منطقة المخرور ببيت جالا واستولت على محتوياتها.
وفي إطار الاعتداءات على المنازل، احتلت قوات الاحتلال 11 منزلًا في مناطق متعددة من الضفة الغربية، وحولتها إلى ثكنات عسكرية. كما صادرت مركبات وجرافات فلسطينية.
وفيما يخص الاعتداءات على الزراعة، عمدت قوات الاحتلال والمستوطنون إلى تعطيل موسم قطاف الزيتون من خلال حرق وتكسير أشجار الزيتون وتجريف الأراضي في 16 قرية من الضفة الغربية، كما اقتحم المستوطنون القرى الفلسطينية 41 مرة، ومارس بعضهم أنشطة استيطانية في بلدة دورا في الخليل، وشقوا طرقًا في أراضٍ قريبة من مستوطنة "شافي شمرون".