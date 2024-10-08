"التعاون الإسلامي" ترصد 2352 جريمة للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال أسبوع

وبحسب التقرير الأسبوعي، اقترفت قوات الاحتلال 30 مجزرة، أسفرت عن مقتل 294 فلسطينيًا وإصابة 973 آخرين في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال النازحين في مدرسة مسقط في حي التفاح، ومعهد الأمل للأيتام في حي الرمال، ومركزًا لتأهيل المعاقين في مخيم جباليا، إضافة إلى مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح، ومسجد شهداء الأقصى.