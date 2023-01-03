أمريكا: أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم في المسجد الأقصى غير مقبول

شدَّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء على أن أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول؛ وذلك بعد أن اقتحم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مجمع المسجد الأقصى.