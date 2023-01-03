أمريكا: أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم في المسجد الأقصى غير مقبول

شدَّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء على أن أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول؛ وذلك بعد أن اقتحم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مجمع المسجد الأقصى.
وقال المتحدث: "إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس، وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول"، وفقًا لـ"رويترز".
وذكر أن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة.