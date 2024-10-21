"البنتاجون" يحقق في تسريب وثائق سرية عن خطة إسرائيل لضرب إيران

يُذكر أن هذه التسريبات أتت في وقت حساس جدًا، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع احتمال تفجر حرب إقليمية بين إسرائيل وإيران، كما جاءت على وقع المخاوف الدولية من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مع ترقب الرد الإسرائيلي، وبينما تواصل إسرائيل حربها في غزة ولبنان.