"حماس": أمر إسرائيل للسكان بإخلاء مناطق في رفح تطور خطير

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الجيش يطالب الموجودين ببعض مناطق رفح الفلسطينية بالإجلاء إلى خان يونس بسبب عملية عسكرية.