"حماس": أمر إسرائيل للسكان بإخلاء مناطق في رفح تطور خطير

قال قيادي كبير بحركة "حماس"، اليوم (الاثنين): "إن أمر الإخلاء الإسرائيلي لمناطق في رفح تطور خطير وسيكون له تداعياته".
وأضاف القيادي الفلسطيني: "إن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب"، وفقاً لـ"رويترز".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الجيش يطالب الموجودين ببعض مناطق رفح الفلسطينية بالإجلاء إلى خان يونس بسبب عملية عسكرية.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن "دعوته سكان مناطق في شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة لإخلائها، هي عملية محدودة النطاق وموقتة".