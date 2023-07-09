قتيل و10 مفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

أعلن مسؤول قضائي، اليوم (الأحد)، أن ما لا يقل عن 10 مهاجرين تونسيين فقدوا وتوفي آخر في غرق قارب قبالة سواحل تونس، بعد أن تعطل حينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع حاد في إبحار قوارب المهاجرين من تونس.
وأوضح المتحدث باسم محكمة صفاقس القاضي فوزي المصمودي، أن خفر السواحل أنقذ 11 شخصًا على متن القارب الذي انطلق من سواحل جرجيس، وفقاً لـ"رويترز".
وترفع أحدث مأساة للمهاجرين عدد من لقوا حتفهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية إلى نحو 620 في النصف الأول من العام الجاري، في رقم لم يسبق له مثيل.