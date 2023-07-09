قتيل و10 مفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

أعلن مسؤول قضائي، اليوم (الأحد)، أن ما لا يقل عن 10 مهاجرين تونسيين فقدوا وتوفي آخر في غرق قارب قبالة سواحل تونس، بعد أن تعطل حينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع حاد في إبحار قوارب المهاجرين من تونس.