مُطالبات عربية بلجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين

وأوضح البرلمان العربي، في بيان اليوم، أنه تَقدم بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لمحاسبة مرتكبي حرب الإبادة الجماعية التي تمارَس بحق الفلسطينيين؛ مشددًا على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وخاصة قطاع غزة- هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ.