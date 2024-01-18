"حزب الله" يرفض أفكار أميركا للتهدئة في جنوب لبنان لكنه منفتح على دبلوماسيتها

أفاد مسؤولون لبنانيون بأن "حزب الله" رفض أفكار أولية من أميركا لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل عبر الحدود، تضمنت سحب مقاتليه بعيداً عن الحدود، لكنه لا يزال منفتحًا على الدبلوماسية الأميركية لتجنب خوض حرب شاملة.