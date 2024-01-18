"حزب الله" يرفض أفكار أميركا للتهدئة في جنوب لبنان لكنه منفتح على دبلوماسيتها

أفاد مسؤولون لبنانيون بأن "حزب الله" رفض أفكار أولية من أميركا لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل عبر الحدود، تضمنت سحب مقاتليه بعيداً عن الحدود، لكنه لا يزال منفتحًا على الدبلوماسية الأميركية لتجنب خوض حرب شاملة.
من جانبه، أوضح مسؤول لبناني كبير مطلع على تفكير "حزب الله" أن حزب الله" مستعد للاستماع، لكنه يعتبر الأفكار التي قدمها المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي غير واقعية.
ويقود "هوكستين" مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى إعادة الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل في وقت تنزلق فيه المنطقة بشكل خطير صوب تصعيد كبير للصراع في إطار تبعات الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفقاً لـ"رويترز".
وأصبحت تلك الجهود أكثر إلحاحاً في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون المتحالفون مع إيران انطلاقاً من اليمن على سفن في البحر الأحمر والضربات الأميركية رداً على ذلك والاشتباكات وأعمال العنف في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.