بايدن يوافق على بيع 25 طائرة حربية من طراز إف-35 وآلاف القنابل غير الموجهة إلى إسرائيل

وافقت الإدارة الأميركية على إرسال شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار، على الرغم من إعلان واشنطن مخاوفها من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح.
ونقلت واشنطن بوست عن مصدرين رسميين في وزارتي الدفاع والخارجية، موافقة إدارة الرئيس جو بايدن، على بيع 25 طائرة حربية من طراز إف-35 وآلاف القنابل غير الموجهة إلى إسرائيل.
وذكر المصدران في تأكيد لتقرير من صحيفة واشنطن بوست أن حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم.كيه84 زنة الواحدة ألفي رطل و500 قنبلة إم.كيه82 زنة الواحدة 500 رطل.
وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ فترة طويلة، في صورة مساعدات عسكرية سنوية.