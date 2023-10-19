"سرايا القدس" تنشر فيديو يُظهر استهداف المواقع والحشود العسكرية الإسرائيلية

ويوم الأربعاء، أعلنت "سرايا القدس" عددًا كبيرًا من الاستهدافات شنتها ضد الجيش الإسرائيلي "ضمن معركة طوفان الأقصى"؛ حيث أصدرت بيانات عدة قالت فيها: