حركة طالبان تعلن مقتل قائد الجناح العسكري لداعش في أفغانستان

وفي عملية منفصلة هذا الشهر، قتلت قوات الاستخبارات في طالبان ثلاثة من مقاتلي داعش واعتقلت واحداً في عملية في الجزء الشرقي من كابل، وزعمت الحركة أن داعش كان وراء الهجمات الأخيرة المنظمة في العاصمة.

يذكر أن طالبان اجتاحت جميع أنحاء البلاد في منتصف أغسطس/آب 2021 ، حيث استولت على السلطة حيث كانت قوات الولايات المتحدة وقوات الناتو في الأسابيع الأخيرة من انسحابها النهائي من أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب.