"موقع أمريكي": لقاء إسرائيلي قطري قريب بأوروبا لاستئناف مفاوضات الرهائن

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن أهمية هذا الاجتماع المتوقع تكمن في أنه سيكون الأول بين كبار المسؤولين الإسرائيليين (مدير الموساد)، والقطريين، منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام، وأعقبه توسيع العملية العسكرية للاحتلال في جنوب غزة.