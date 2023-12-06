واشنطن تتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب "جرائم حرب" وتطهير عرقي

وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن في بيان "تبين لي أن عناصر في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب في السودان"، متهماً "أيضاً عناصر في قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها" بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".