تزعم "قتل أمريكيين".. واشنطن توجِّه اتهامات جنائية ضد قادة حماس بينهم "السنوار"

أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة حركة حماس، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، زاعمة أنهم يسعون لتدمير دولة إسرائيل.
وفي التفاصيل، قال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان إنه كما هو موضح في الدعوى "قاد المتهمون بالأسلحة والدعم السياسي والتمويل من حكومة إيران، ودعم حزب الله، جهود الحركة الرامية لتدمير دولة إسرائيل"، وفق زعمه.
وجاء هذا بعد أن وجَّه القضاء الفيدرالي الأمريكي لـ6 من قادة حركة حماس تهمًا تتعلق بـ"الإرهاب"، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية، نُزعت عنها السرية الثلاثاء، وفقًا لـ"العربية نت".
وأوردت اللائحة الاتهامية المؤرخة في الأول من فبراير أسماء المتهمين الستة، من بينهم إسماعيل هنية الذي قُتل في طهران في 31 يوليو. وقد وُجّهت إليهم 7 تهم، من بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة".
وأتى تعليق وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند على هذه اللائحة الاتهامية في بيان بأن المتهمين الستة "موَّلوا وقادوا حملة على مدى عقود لقتل مواطنين أمريكيين، وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر".