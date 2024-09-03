تزعم "قتل أمريكيين".. واشنطن توجِّه اتهامات جنائية ضد قادة حماس بينهم "السنوار"

وأوردت اللائحة الاتهامية المؤرخة في الأول من فبراير أسماء المتهمين الستة، من بينهم إسماعيل هنية الذي قُتل في طهران في 31 يوليو. وقد وُجّهت إليهم 7 تهم، من بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة".