"غوتيريش" يدعو إلى حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال بالحوار

واشتدّت التوتّرات بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي إثر تقرّب أديس أبابا من منطقة أرض الصومال الذي أفضى إلى إبرام "بروتوكول اتفاق" ينصّ على تأجير إثيوبيا 20 كيلومترًا من سواحل أرض الصومال في خليج عدن لمدّة 50 عاماً.