المجلس الأوروبي يمنح كييف حزمة سابعة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل؛ في بيان أصدره، موافقة المجلس الأوروبي على منح كييف حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو.
وقال بوريل؛ إنه إضافة إلى ذلك، هناك حزمة 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.
فيما أكّدت، الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لأوكرانيا في مواجهة "العدوان غير المبرر" لروسيا.
وقال جوزيب بوريل؛ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان الخميس، إن المجلس الأوروبي وافق على منح أوكرانيا حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو، إضافة إلى 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل؛ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "ترسل التدابير الجديدة اليوم رسالة واضحة في وقت حساس، بأننا سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر وما دامت هناك حاجة إلى ذلك".