المجلس الأوروبي يمنح كييف حزمة سابعة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو

وقال جوزيب بوريل؛ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان الخميس، إن المجلس الأوروبي وافق على منح أوكرانيا حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو، إضافة إلى 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.