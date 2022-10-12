انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لحوار 5+5 حول البحث العلمي في موريتانيا

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، في كلمة له: هذا المؤتمر يهدف إلى الشراكة في مجال البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي تعزيزًا للتعاون واللحمة الاجتماعية، ودفعًا لعجلة تشغيل الشباب وللتنمية المستدامة في غرب المتوسط.