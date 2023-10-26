في أمريكا.. 22 قتيلًا و30 جريحًا جراء إطلاق نار في لويستون بولاية "مين"

وتنصُّ نشرة إنفاذ القانون في ولاية مين التي تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام المحلية، على أن كارد هو "مدرب أسلحة نارية مدرب يعتقد أنه في احتياطي الجيش المتمركز خارج ساكو، مي"، كما نصّت النشرة أيضًا على أن "CARD" أبلغت مؤخرًا عن مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك "سماع الأصوات والتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو، ME".