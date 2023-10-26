في أمريكا.. 22 قتيلًا و30 جريحًا جراء إطلاق نار في لويستون بولاية "مين"

لقي ما لا يقلّ عن 22 شخصًا مصرعه، وأصيب 30 آخرون، في إطلاق نار في مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية، الذي وقع في موقعين الليلة الماضية، وفقًا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية.
وقال مفوض السلامة العامة في مايك سوشوك خلال مؤتمر صحفي: إنه لن يعلق على عدد الضحايا في إطلاق النار؛ حيث إن الوضع "مزرٍ للغاية".
إلى ذلك حدّدت إدارة شرطة لويستون روبرت ر. بطاقة بودوين، مين بصفته شخصًا مهتمًّا بمنشور ليل الأربعاء على فيسبوك.
وتنصُّ نشرة إنفاذ القانون في ولاية مين التي تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام المحلية، على أن كارد هو "مدرب أسلحة نارية مدرب يعتقد أنه في احتياطي الجيش المتمركز خارج ساكو، مي"، كما نصّت النشرة أيضًا على أن "CARD" أبلغت مؤخرًا عن مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك "سماع الأصوات والتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو، ME".