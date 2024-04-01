تدمير وإخراج جثامين الشهداء.. فواجع يكشفها انسحاب إسرائيل من "الشفاء" ومحيطه

وأوضحت مصادر طبية، أن الجيش دمّر طوابق بشكلٍ كامل في مبنى الجراحات التخصّصية، وأحرق بقية المبنى، فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيس، ودمّر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، كذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمّر مبنى العيادات الخارجية.