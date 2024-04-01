تدمير وإخراج جثامين الشهداء.. فواجع يكشفها انسحاب إسرائيل من "الشفاء" ومحيطه

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأنه عُثر على مئاتٍ من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكلٍ كاملٍ من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكلٍ كاملٍ من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم الإثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.
وذكر الشهود أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال جميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.
وأوضحت مصادر طبية، أن الجيش دمّر طوابق بشكلٍ كامل في مبنى الجراحات التخصّصية، وأحرق بقية المبنى، فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيس، ودمّر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، كذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمّر مبنى العيادات الخارجية.
وتمّ العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار وعزالدين القسّام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.
وأوضحت أن الجيش دمّر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها المواطنون في مجمع الشفاء الطبي وأخرج جثامين الشهداء والموتى منها وألقاهم في مناطق متفرقة بالمستشفى.
وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال أحرقت أو دمّرت عديداً من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.
وقبل 14 يوماً اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به ونفذت عملية عسكرية واسعة فيه؛ ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره مدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.