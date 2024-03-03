بوركينا فاسو .. إعدام 170 مدنياً في هجمات استهدفت 3 قرى شمال البلاد

أعدم نحو 170 مدنياً في هجمات دامية هائلة، طالت ثلاث قرى في يوم واحد الأسبوع الماضي بشمال بوركينا فاسو، بحسب ما أفاد المدعي العام لواهيغويا، علي بنيامين كوليبالي، في بيان اليوم (الأحد).