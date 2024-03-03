بوركينا فاسو .. إعدام 170 مدنياً في هجمات استهدفت 3 قرى شمال البلاد

أعدم نحو 170 مدنياً في هجمات دامية هائلة، طالت ثلاث قرى في يوم واحد الأسبوع الماضي بشمال بوركينا فاسو، بحسب ما أفاد المدعي العام لواهيغويا، علي بنيامين كوليبالي، في بيان اليوم (الأحد).
وأوضح "كوليبالي" أنه أبلِغ في 25 فبراير (شباط) الماضي بوقوع هجمات دامية هائلة في قرى كومسليغا ونودان وسورو في محافظة ياتنغا بشمال البلاد، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن المصادر ذاتها تؤشر إلى أن الحصيلة غير النهائية هي أن نحو 170 شخصًا أعدموا" إضافة الى إصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.
وقال المدعي العام: "نظرًا إلى خطورة وظروف كل هذه الإدانات والمعلومات، أصدرت نيابتي العامة توجيهات إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق بغرض توضيح الوقائع".
ودعا كل الأشخاص الذين يحوزون عناصر أو معلومات بشأن هذه الحوادث لإبلاغ السلطات المعنية بها.
ولم يحدد هوية منفذي الهجمات.
من جهتهم، بين سكان أن بين الضحايا عشرات النساء والأطفال.
والهجمات التي طالت القرى الثلاث في 25 فبراير، منفصلة عن هجوم استهدف في اليوم ذاته مسجدًا في ناتيابواني بشرق البلاد أسفر عن مقتل العشرات، وآخر استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني بشمال البلاد وأدى لمقتل 15 شخصًا على الأقل.