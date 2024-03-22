غارات إسرائيلية تؤدي لاستشهاد عشرات الفلسطينيين جنوب غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد العديد من الفلسطينيين في غارات عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، لافتة إلى أن الغارات الجوية استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال تفجير مربعات سكنية كاملة في مناطق الزنة وبني سهيلا والقرارة ومعن بمدينة خان يونس.