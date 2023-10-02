ارتفاع حصيلة انهيار منجم ذهب في زيمبابوي إلى 13 قتيلًا

وقال نائب الرئيس الزمبابوي كونستانتينو تشيوينجا: "نعتقد أننا فقدنا حوالى 13 شخصًا في كارثة منجم بيهوس التي وقعت في بلدة تشيجوتو الغنية بالذهب، على بُعد حوالى 100 كلم غرب العاصمة هراري"؛ مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ 21 من أصل 34 عاملًا يُعتقد أنهم كانوا تحت الأرض وقت الانهيار.