المركز الفلسطيني للأسرى: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب تهدد الإنسانية

وأوضح المركز أن هذا القرار يكشف طبيعة الحكومة الإسرائيلية "الفاشية" التي "تقتات على دماء ومعاناة الأسرى"، محذراً من أن تطبيقه سيقود المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف والمجهول.