بعد قطعها للعلاقات.. بوليفيا تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بـ"العدل الدولية"

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم انضمام بوليفيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مما يعكس تزايد الضغوط الدولية على تل أبيب بشأن تصرفاتها في غزة، وفقًا لـ "سكاي نيوز".
وانضمت بوليفيا، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نوفمبر الماضي بسبب ما وصفته بهجمات "غير متناسبة"، إلى مجموعة من الدول تشمل كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك، التي دعمت هذه القضية ضد إسرائيل.
وفي حكم سابق صدر في 26 يناير، ألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة، كما أكدت على ضرورة ضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من الأمم المتحدة للتحقق من الاتهامات.
من جهة أخرى، حثت جنوب إفريقيا المحكمة على اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث صرحت بوليفيا في طلبها: "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة، وقرارات المحكمة ما زالت حبرًا على ورق بالنسبة لإسرائيل".
هذا التطور يؤكد تصاعد التوترات السياسية حول القضية الفلسطينية ويعكس تضافر جهود الدول التي تسعى للضغط على المجتمع الدولي للتصدي لما يحدث في غزة.