بعد قطعها للعلاقات.. بوليفيا تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بـ"العدل الدولية"

من جهة أخرى، حثت جنوب إفريقيا المحكمة على اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث صرحت بوليفيا في طلبها: "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة، وقرارات المحكمة ما زالت حبرًا على ورق بالنسبة لإسرائيل".