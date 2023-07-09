العالم

رغم معارضة ألمانيا لاستخدامها.. "شتاينماير" يدعو لعدم منع أمريكا من تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

اعتبرها وسيلة دفاع عن النفس بالنسبة لكييف
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم "الأحد"، إلى عدم منع الولايات المتحدة من تسليم قنابل عنقودية للجيش الأوكراني، مدافعًا في الوقت نفسه عن معارضة بلاده الرسمية لهذه الأسلحة المثيرة للجدل.

وقال في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية: "إن الموقف الألماني ضد الذخائر العنقودية ما زال مبررًا. لكن في الوضع الحالي لا يمكن منع الولايات المتحدة من تسليمها لأوكرانيا".

وأضاف "شتاينماير": "إذا لم يعد لدى أوكرانيا وسائل للدفاع عن نفسها، أو إذا توقّف أولئك الذين يساعدونها في الدفاع عن نفسها عن ذلك؛ ستكون تلك نهاية أوكرانيا".

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، عن مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا، تضمنت ذخائر عنقودية، لتبلغ عتبة جديدة في نوع الأسلحة المقدمة لكييف. وقد أثار إعلان واشنطن انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية وإحراج دول أوروبية.

ألمانيا
الولايات المتحدة
الرئيس الألماني
الجيش الأوكراني
فرانك فالتر شتاينماير
القنابل العنقودية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org