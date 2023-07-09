رغم معارضة ألمانيا لاستخدامها.. "شتاينماير" يدعو لعدم منع أمريكا من تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم "الأحد"، إلى عدم منع الولايات المتحدة من تسليم قنابل عنقودية للجيش الأوكراني، مدافعًا في الوقت نفسه عن معارضة بلاده الرسمية لهذه الأسلحة المثيرة للجدل.
وقال في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية: "إن الموقف الألماني ضد الذخائر العنقودية ما زال مبررًا. لكن في الوضع الحالي لا يمكن منع الولايات المتحدة من تسليمها لأوكرانيا".
وأضاف "شتاينماير": "إذا لم يعد لدى أوكرانيا وسائل للدفاع عن نفسها، أو إذا توقّف أولئك الذين يساعدونها في الدفاع عن نفسها عن ذلك؛ ستكون تلك نهاية أوكرانيا".
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، عن مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا، تضمنت ذخائر عنقودية، لتبلغ عتبة جديدة في نوع الأسلحة المقدمة لكييف. وقد أثار إعلان واشنطن انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية وإحراج دول أوروبية.