رغم معارضة ألمانيا لاستخدامها.. "شتاينماير" يدعو لعدم منع أمريكا من تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

وقال في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية: "إن الموقف الألماني ضد الذخائر العنقودية ما زال مبررًا. لكن في الوضع الحالي لا يمكن منع الولايات المتحدة من تسليمها لأوكرانيا".