السيسي: مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به

أكّد الرئيسُ المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشدّدًا على أن مصر ترفض التهجيرَ القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.
جاء ذلك خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، اليوم الأحد، على هامش القمة المصرية الأوروبية؛ وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.
كما بحث "السيسي" مع "ألكسندر دي كروو" رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان، والمستشار النمساوي "كارل نيهامر"، وذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية؛ الأوضاعَ الكارثية والإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والتي تصل حدّ المجاعة، وتكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.