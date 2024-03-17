العالم

السيسي: مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به

خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستقبلًا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستقبلًا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أكّد الرئيسُ المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشدّدًا على أن مصر ترفض التهجيرَ القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

جاء ذلك خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، اليوم الأحد، على هامش القمة المصرية الأوروبية؛ وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما بحث "السيسي" مع "ألكسندر دي كروو" رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان، والمستشار النمساوي "كارل نيهامر"، وذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية؛ الأوضاعَ الكارثية والإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والتي تصل حدّ المجاعة، وتكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

الرئيس المصري
قطاع غزة
إطلاق النار
تهجير الفلسطينيين
التهجير القسري

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org