السيسي: مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به

كما بحث "السيسي" مع "ألكسندر دي كروو" رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان، والمستشار النمساوي "كارل نيهامر"، وذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية؛ الأوضاعَ الكارثية والإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والتي تصل حدّ المجاعة، وتكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.