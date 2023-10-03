حلف شمال الأطلسي يعزّز وجوده في كوسوفو بـ 600 جندي بريطاني

وأضاف إن "القرار يأتي في أعقاب الهجوم العنيف على شرطة كوسوفو في سبتمبر وتزايد التوترات في المنطقة"، من دون أن يشير صراحة إلى بيان أصدرته واشنطن، الجمعة، وحذّرت فيه من حشد عسكري صربي على حدود كوسوفو.