الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف أحياء سكنية في قلب مدينة رفح

ووفقًا لمصادر فلسطينية؛ فإن دبابات الاحتلال اجتاحت بالكامل عمق مدينة رفح، والمناطق الشرقية من المدينة، والتي تضم أحياء الشوكة والنصر، كما جرفت قوات الاحتلال الطرق والبنية التحتية.. ويترافق القصف والتوغل في عمق المدينة، مع مواصلة الاحتلال إغلاق معبر رفح البري، ومنع سفر الجرحى والمرضى، وإدخال الوقود والمساعدات الغذائية والأدوية؛ مما فاقم من الأوضاع الإنسانية في القطاع.