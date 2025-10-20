57 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة.. والحصيلة الإجمالية تتجاوز 68 ألفًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 57 شهيدًا و158 جريحًا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي.