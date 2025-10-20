57 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة.. والحصيلة الإجمالية تتجاوز 68 ألفًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 57 شهيدًا و158 جريحًا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي.
وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء 45 ارتقوا نتيجة استهداف مباشر من قوات الاحتلال، فيما جرى انتشال جثامين 12 شهيدًا من تحت أنقاض المباني المدمرة.
وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 68,216 شهيدًا و170,361 جريحًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف المناطق المدنية.