وزير بسلطات الاحتلال يُصدر أمرًا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

وفي أعقاب القرار، هددت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ التابعة للحركة الأسيرة الفلسطينية بالعصيان والإضراب عن الطعام. وقالوا في بيان لهم إنهم شرعوا في سلسلة من الإجراءات التي تبدأ بعصيان السجناء في السجون وتنتهي بإضراب عن الطعام في اليوم الأول من شهر رمضان.