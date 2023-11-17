رفع دعوى قضائية على ولاية فلوريدا بعد حظر مجموعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين

وأمرت السلطات الجامعية في فلوريدا، بمشاركة حاكم الولاية رون ديسانتيس؛ الكليات الشهر الماضي، بإغلاق فروع منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وهي مجموعة كانت في قلب الحراك في الحرم الجامعي الأمريكي منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر .