نيران وجريمة تتجدّد.. استشهاد وإصابة 4 فلسطينيين في اقتحام الاحتلال لنابلس

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين أحدهما جروحه خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بمدينة نابلس، ومحاصرتها لمنزل فلسطيني، وإطلاق وابل من الرصاص على ساكنيه، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المنطقة لإسعاف الجرحى.