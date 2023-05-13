نيران وجريمة تتجدّد.. استشهاد وإصابة 4 فلسطينيين في اقتحام الاحتلال لنابلس

استُشهد فلسطينيان، اليوم، وجُرح عددٌ آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس- شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين أحدهما جروحه خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بمدينة نابلس، ومحاصرتها لمنزل فلسطيني، وإطلاق وابل من الرصاص على ساكنيه، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المنطقة لإسعاف الجرحى.
من جانبها، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال معزّزة بعددٍ من الآليات العسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وحاصرت عدة منازل فلسطينية، وأطلقت نيرانها بكثافة باتجاه الفلسطينيين، في جريمةٍ جديدة تُضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتعمُّده قتل الفلسطينيين.