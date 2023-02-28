الرئيس الأوكراني: الوضع حول مدينة باخموت يزداد تعقيدًا

وجاء في مداخلته المسائية اليومية: "الأوضاع تزداد تعقيدًا"؛ مضيفًا: "العدو يدمر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا"، واصفًا الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في باخموت بأنهم "أبطال حقيقيون".