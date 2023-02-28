الرئيس الأوكراني: الوضع حول مدينة باخموت يزداد تعقيدًا

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة.
وجاء في مداخلته المسائية اليومية: "الأوضاع تزداد تعقيدًا"؛ مضيفًا: "العدو يدمر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا"، واصفًا الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في باخموت بأنهم "أبطال حقيقيون".
والمعركة للسيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا، هي الأطول التي خاضتها روسيا حتى الآن منذ غزوها أوكرانيا قبل عام.
وتُعلق موسكو أهمية كبرى على السيطرة على باخموت؛ لكن مراقبين يعتبرون أن هذا الأمر لن يعدو كونه رمزيًّا، انطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية المحدودة للمدينة.