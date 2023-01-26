أمريكا قلقة حيال الخسائر البشرية المؤسفة لهجوم إسرائيل على جنين

وقالت بربرا ليف: "نحن نفهم أن هناك خسائر في صفوف المدنيين، وهو أمر مؤسف للغاية، ومن ثم من الواضح أن هناك احتمالاً أن تزداد الأمور سوءًا وانعدام الأمن فيما يتعلق بالاحتجاجات أو أي نوع آخر من الإجراءات ذات الصلة. لكننا على اتصال وثيق مع دبلوماسيينا وأمننا والناس على الأرض".