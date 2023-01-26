أمريكا قلقة حيال الخسائر البشرية المؤسفة لهجوم إسرائيل على جنين

أعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف، اليوم (الخميس) عن قلق واشنطن حيال الخسائر البشرية المؤسفة لهجوم إسرائيل على جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت بربرا ليف: "نحن نفهم أن هناك خسائر في صفوف المدنيين، وهو أمر مؤسف للغاية، ومن ثم من الواضح أن هناك احتمالاً أن تزداد الأمور سوءًا وانعدام الأمن فيما يتعلق بالاحتجاجات أو أي نوع آخر من الإجراءات ذات الصلة. لكننا على اتصال وثيق مع دبلوماسيينا وأمننا والناس على الأرض".
وأضافت: "إن المسؤولين الأمريكيين يسعون إلى فهم الحادث ويحثون على وقف التصعيد".