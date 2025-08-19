غارات إسرائيلية مدمّرة تهز جباليا وغزة.. عشرات القتلى وتفاقم المجاعة

ويستمر التصعيد وسط عمليات برية إسرائيلية على أطراف غزة. وتشير حصيلة وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل 62,064 شخصًا منذ 7 أكتوبر 2023، غالبيتهم من المدنيين، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. كما أعلنت المنظمة الدولية مقتل 181 عامل إغاثة في غزة خلال 2024 من أصل 383 حول العالم، في رقم قياسي غير مسبوق.