غارات إسرائيلية مدمّرة تهز جباليا وغزة.. عشرات القتلى وتفاقم المجاعة

هزّت غارات إسرائيلية عنيفة مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على شرق جباليا شمالًا، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي طال أحياء الزيتون والدرج والتفاح شرق مدينة غزة.
ونُفذت سلسلة ضربات على دير البلح وسط القطاع وأخرى على خان يونس جنوبًا، ما أسفر عن دمار واسع في منازل المدنيين وممتلكاتهم، وفق سكاي نيوز عربية.
وفي ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أُطلقت نيران الجيش الإسرائيلي باتجاه تجمعات من طالبي المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع. وأكدت وكالة الأونروا أن الحرب والمجاعة تتسبب يوميًا بمقتل 28 طفلًا، مشددة على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرّرًا.
وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل بمقتل 45 فلسطينيًا الثلاثاء بنيران إسرائيلية، بينهم 11 قرب مراكز توزيع المساعدات، محذرًا من خطورة الأوضاع في حيي الزيتون والصبرة جنوب غزة، مع صعوبة وصول الطواقم إلى المصابين والضحايا.
ويستمر التصعيد وسط عمليات برية إسرائيلية على أطراف غزة. وتشير حصيلة وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل 62,064 شخصًا منذ 7 أكتوبر 2023، غالبيتهم من المدنيين، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. كما أعلنت المنظمة الدولية مقتل 181 عامل إغاثة في غزة خلال 2024 من أصل 383 حول العالم، في رقم قياسي غير مسبوق.