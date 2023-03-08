4 قتلى في ضربة بطائرة مُسيّرة استهدفت عناصر مليشيات إيران شرق سوريا

قُتل أربعة أشخاص، اليوم (الأربعاء) في ضربة بطائرة مُسيّرة في شرق سوريا الخاضع لسيطرة النظام السوري، في منطقة تسيطر عليها مليشيات موالية لإيران، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن أربعة أشخاص قُتِلوا وأصيب ثمانية في استهداف مُسيّرة، قرب معمل للفصائل الموالية لإيران، وبالقرب من شاحنة محملة بالسلاح.
وأضاف "عبدالرحمن" أن الهجوم استهدف جزءًا من المدينة يضم مساكن لكبار القادة الإيرانيين وكبار ضباط مليشيا "حزب الله" اللبناني ومستشفى إيرانيًا لعلاج مرضى الكوليرا.
وأشار إلى أن هجوم اليوم جاء بعد سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة في 30 يناير استهدفت قافلة يشتبه بنقلها أسلحة إيرانية في المحافظة نفسها، وأدت إلى مقتل 11 شخصًا بينهم قائد مُوالٍ لإيران.