4 قتلى في ضربة بطائرة مُسيّرة استهدفت عناصر مليشيات إيران شرق سوريا

وأشار إلى أن هجوم اليوم جاء بعد سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة في 30 يناير استهدفت قافلة يشتبه بنقلها أسلحة إيرانية في المحافظة نفسها، وأدت إلى مقتل 11 شخصًا بينهم قائد مُوالٍ لإيران.